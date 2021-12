Lucia blev aflyst på børnehospice – men så tog personalet sagen i egen hånd

- Hun blev glad. Det kunne man se. Der var smil på læben. Det vigtigt med stjernestunder, og noget der adskiller sig fra hverdagen, siger Anne Christoffersen.

Luciadag er oprindeligt en fest for den katolske helgen Santa Lucia, hvis navn betyder 'lys' og som siges at have sneget sig ud om natten, bærende på en lyskrans, for at dele mad ud til fattige.