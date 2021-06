Kronprinsessen har indviet børnehospice

Regionsrådsformand Anders Kühnau, hospiceleder Dorit Simonsen og bestyrelsesformand Jørgen Keinicke viste H.K.H. Kronprinsessen rundt i de nybyggede rammer, der er hædret som Årets sundhedsbyggeri 2021.

- Jeg er utroligt stolt over at vi nu også i Vestdanmark kan tilbyde hospiceophold til børn, unge og familier. Strandbakkehuset er et unikt tilbud i unikke rammer, som jeg gerne vil takke frivillige, lokalsamfundet og mange andre støttere for at hjælpe på vej, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.