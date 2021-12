Lægehus overrendt af vaccineopkald

Det har i alt 190 ud af 357 lægeklinikker takket ja til indtil videre ifølge regionen.



Er I rustet til at kunne løfte den her opgave?

- Jeg synes, vi har haft et umådeligt godt samarbejde med administrationen i Region Midtjylland, og efter behovet for vacciner steg massivt, så har de stillet meget hurtigt op med en plan for at få nogle vacciner ud til os, siger Henrik Idriss Kise.

- Så massiv kø er ikke optimalt

Vil man vaccineres hos en praktiserende læge, skal man bestille tid hos lægen, og lægeklinikker, som tilbyder COVID-19 vaccine, vil oplyse det på klinikkens egen hjemmeside.

Med de her telefonkøer hvordan undgår I så, at de, der ringer ind, tager tiden fra dem, der har måske har mere akut brug for en lægetid hos jer?

- Det er helt klart en bekymring for os alle sammen. Vi har heldigvis det, vi kalder en akuttelefon, så er man akut syg, kan man altid komme igennem, siger Henrik Idriss Kise, der er formand for PLO-Midtjylland og har sit eget lægehus i Sorring.

- Og ellers har vi også den elektroniske kommunikation, e-konsultation- og bookning, så også er åben. Men når det er så massivt som i dag, det er ikke optimalt, siger han videre.

Aflyser behandlinger for at vaccinere flest muligt

Mandag formiddag sad op mod 130.000 danskere sad i kø på vacciner.dk, og det skal også gå stærkt med vaccinationer mod COVID-19, oplyser Sundhedsstyrelsen.