Den mest alvorlige sikkerhedsbrist nogensinde: Universitet måtte aflyse eksamener

Lederen af CISA, Jen Easterly, advarede om, at der nu var et intenst kapløb i gang over hele verden mellem virksomhedernes IT-afdelinger, der havde travlt med at få lukket sikkerhedshullet, og hackere, der forsøgte at udnytte den usædvanlige sikkerhedsbrist.

- Vi må gå ud fra, at denne sikkerhedsbrist vil blive udnyttet massivt af kyndige kræfter. Der er kun meget begrænset tid til at tage de nødvendige skridt, der skal til for at begrænse muligheden for skader, sagde hun ifølge tv-stationen CNN.

Fejlen har eksisteret i årevis

Log4J er et stykke software, som selskaberne kan bruge til at overvåge og registrere, hvad andre af deres software-programmer foretager sig.

Softwaren er gratis, og bliver udbygget og vedligeholdt af entusiaster i nonprofitorganisationen Apache. Sikkerhedsbristen har tilsyneladende ligget i software-programmet lige siden 2013, uden nogen havde opdaget den.