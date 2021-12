Mike, Minik og Mickey taler hele tiden i Lisbeths hoved

Mødet med Trevor

I mange år gik Lisbeth Holm med stemmerne og holdt dem for sig selv. En dag blev hun præsenteret for en stemmehørergruppe – og mødte Trevor Eyles.

- Det var simpelthen en befrielse, der var nogen, der hørte på mig, siger hun.

Trevor Eyles er selvstændig stemmehørerkonsulent, og er uddannet psykiatrisk sygeplejerske.

- Vi arbejder ud fra at finde mening med det. Der er en årsag til, man oplever de her stemmer som problematiske. De kommer ofte fra et traume eller følelsesmæssig krise, fortæller Trevor Eyles til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter.

- Det er vigtigt at prøve at forstå og acceptere stemmerne. Vi arbejder ikke for at fjerne stemmerne ligesom psykiatrien gør ved at medicinere, hvilket ikke gør en forskel i langt de fleste tilfælde, siger Trevor Eyles, som har arbejdet i psykiatrien i Aarhus i 20 år.