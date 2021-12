Tobakssalget er på sit laveste siden anden verdenskrig: - Vi skal have det udfaset helt

Ifølge Kræftens Bekæmpelse ryger 20 procent af de 18 til 24-årige dagligt eller lejlighedsvist. Det er 3 procentpoint færre end i 2020. Og ifølge Niels Them Kjær skyldes det især de forskellige tiltag såsom prisstigninger på cigaretter, forbud mod at ryge ved skoler, og at pakkerne nu er gemt væk i butikkerne.



Unge dropper tobak - men ikke nikotin

På Syddjurs Gymnasium møder TV2 ØSTJYLLAND tirsdag en 18-årig 3.G elev, der er stoppet med at ryge efter at have røget i tre år.

- Jeg stoppede med at ryge, efter at rygeforbuddet på gymnasiet trådte i kraft, fordi mulighederne for at ryge blev forværret, siger Sophia Noer.

På Syddjurs Gymnasium har det været forbudt at ryge i skoletiden - hverken på eller uden for skolens grund - siden sommeren 2021.



- Al det med rygning blev så besværligt. For så skulle man til at finde et skur eller noget, hvor lærerne ikke kunne opdage én, siger Sophia Noer.