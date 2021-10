Dexter var døden nær: En pakke snus var ved at blive fatal

- Vi krydsede fingre for, at han ville klare den. Det var meget tomt at køre hjem uden at have ham med i bilen.

29-årige Milda Kriksciunaite og hendes 31-årige kæreste Ricky Christensen kørte de 45 minutter hjem til Viborg fra AniCura Virklund Dyreklinik med en skidt fornemmelse i kroppen. De havde netop efterladt deres knap syv måneder gamle franske bulldog Dexter hos AniCura Virksund Dyreklinik uden at vide, hvad natten ville bringe.

Få timer forinden var alt fred og idyl, da Ricky Christensen gik tur med parrets hvalp, der - lige som så mange andre hundehvalpe - er nysgerrig.