Flere unge bruger produkter med tobak og nikotin - færre ryger

Lotus Sofie Bast, seniorforsker i tobaksforebyggelse ved Statens Serum Institut, fremhæver to konklusioner fra rapporten, som sammenligner med tal fra 2020.

- De vigtigste resultater i den her rapport må være, at vi ser et fald i andelen af unge, der ryger cigaretter, på omkring to procentpoint.

- Til gengæld ser vi samtidig en stigning, når vi ser på det samlede forbrug – altså andelen af unge, som bruger mindst et tobaks- eller nikotinprodukt. Det er faktisk steget på et enkelt år fra 27 procent til 28,6 procent, siger hun.

Andre produkter end normale cigaretter kan for eksempel være e-cigaretter eller nikotinposer.

Flere bruger snus og tyggetobak

Hun er ærgerlig over, at det overordnede forbrug går i den forkerte retning. For der er gang i rigtig mange gode tiltag i Danmark, mener hun. Og det er svært præcist at sige, hvorfor det går den gale vej.

- Men det, vi kan se, når vi dykker nærmere ned i tallene og kigger på produkterne enkeltvis, er, at der også er en stigning på den gruppe af tobaksprodukter, vi kalder røgfritobak.

- Herunder ligger snus og sådan noget som tyggetobak, og så ligger der også de her nikotinposer, som er et forholdsvis nyt produkt på markedet, siger Lotus Sofie Bast.