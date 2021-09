It-virksomhed i Aarhus opruster Emiraternes militær trods forbud

Det danske eksportforbud har dog ikke stoppet Systematics samarbejde med det emiratiske militær.

For kun tre uger efter, at det danske udenrigsministerium den 16. oktober 2018 satte foden ned for Systematics eksport, søgte Systematic en eksporttilladelse til Emiraterne gennem deres datterselskab i Storbritannien.

Det fremgår af en række aktindsigter hos britiske og danske myndigheder, som TV 2, Danwatch og Lighthouse Reports har søgt.

Og i dag fortsætter Systematic med at forsyne Emiraterne med militær software - nu blot eksporteret fra Danmark til Emiraterne via Systematics britiske datterselskab.

"En bevidst omgåelse"

Flere eksperter, som TV 2 og Danwatch har talt med, kalder den fortsatte levering til Emiraterne for "amoralsk" og for "en bevidst omgåelse" af det danske eksportstop:

- For mig står det meget klart, at Systematic søger eksporttilladelse i Storbritannien for at omgå dansk lov, og det er helt afgjort forkert. Der er intet at diskutere, siger Tom Kirchmaier, der er professor i økonomisk kriminalitet ved Copenhagen Business School, og fortsætter:

- Hvis det ikke er et brud på dansk lov, så er det i hvert fald et brud på intentionen med loven.

Den vurdering bakkes op af William Hartung, der er ekspert i international våbenhandel ved den amerikanske tænketank Center for International Policy.

- At bruge et udenlandsk datterselskab til eksporten er en underminering af den danske regerings beslutning om ikke at bevæbne Emiraterne. Hvis det er lovligt, er der et kæmpe smuthul i den danske eksportlovgivning, siger han.

Systematic afviser, at de bryder nogen regler.

- Systematic overholder love og regler i de lande, vi har aktiviteter, og vi har fuld tillid til, at både den danske og den engelske regering foretager de nødvendige politiske vurderinger, som ligger til grund for de rammer, vi driver vores virksomhed i, skriver de i et mailsvar.