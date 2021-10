"Bakteriebombe" skal hurtigere under kontrol

Det viste sig faktisk, at der over 80 steder i Skanderborg Kommune løber urenset spildevand ud i vandløb. For gennem en aktindsigt viste det sig, at kommunen slet ikke havde haft udledningstilladelse heri.

Bakteriebomber

Da kaldte Anders Laugesen det både beskæmmende og chokerende. Nu er der blevet sat skub i sagen for at få styr på de ulovlige overløb tidligere end 2025.

Skulle I ikke have haft styr på det her noget tidligere?

- Jo, det skulle vi helt bestemt, siger Anders Laugesen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har faktisk i nogen grad sovet i timen og har ikke været tilstrækkeligt opmærksom på den stramning af lovningen, der har fundet sted, i forbindelse med implementeringen af EU’s vandrammedirektiv.