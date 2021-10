Toiletpapir og afføring: Urenset spildevand løber ulovligt ud ved legeplads

Herefter gik kommunen i gang med at sikre området. Derfor blev der senere sat et hegn op, så legende børn og andre ikke havde fri adgang ned til det forurenede vand.

Årsagen til at der var blevet udledt ristegods, som man kalder det - alle de ting, som bliver smidt i toilettet og skal sorteres fra via et rensningsanlæg, var fordi at sensoren til et kamera-alarmeringssystem var gået i stykker under et batteriskift i september og november 2019.