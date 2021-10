Lokalpolitikere kendte ikke til problem med urenset spildevand

Det var først tirsdag eftermiddag, at formanden for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune fik kendskab til, at urenset spildevand ulovligt er blevet ledt ud i et vandløb tæt på en fritidsordning i Hørning.



På en 30 meters strækning med 70 centimeter dybt vand er der blandt andet blevet fundet toiletpapir og andet fra en kloak, som normalt bliver sorteret fra et rensningsanlæg.