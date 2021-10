Farfar forarget: Urenset spildevand tæt på legeplads er en skandale

Mose-Lone: Har ikke kendskab til problemets omfang

Lone Bech er pædagog og udeskolelærer i Mosehuset. Hun har været en del af udeskolen i 18 år og bliver kaldt Mose-Lone.

Hun er glad for, at der er kommet et hegn rundt om det vandløb, hvor der længere oppe er fundet toiletpapir og andet fra kloakken.

- Vi er sindssygt glade for det hegn. For det hul er lidt som en sump, siger Lone Bech til TV2 ØSTJYLLAND.