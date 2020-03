Kommune lukker ned: Du må komme på besøg, hvis nogen er ved at dø

- Jeg håber, at borgerne har en forståelse for, hvorfor vi gør det her. Alle de her tiltag vil give store gener for rigtig mange, men de er livsnødvendige for vores sundhedssystem.

Kommunikationschef for Silkeborg Kommune, Hans Mogensen, er en fokuseret mand i disse dage.

Han og kollegerne er netop nu ved at pakke kommunen ned i en kasse, hvor den skal forblive, beskyttet, på ubestemt tid. Den samme øvelse er samtlige af de øvrige kommuner i Østjylland i gang med.

Jeg oplever en meget dedikeret og forstående gruppe medarbejdere. Annette Secher, sundheds- og omsorgschef, Silkeborg Kommune

Intet fremmøde

Det sker, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften præsenterede en række nye tiltag for at minimere spredning af smitte med coronavirus, COVID-19.

Det er selvfølgelig ikke hele Silkeborg Kommune, der lukker ned, men store dele af den.

Jobcenteret i Silkeborg, og andre kommuner, etablerer nødberedskab. Det er slut med at komme på besøg, men borgere kan fortsat ringe til centeret og ydelse. Foto: Ida Guldbaek Arentsen - Ritzau Scanpix

Borgerservice på byens rådhus er lukket for personlige henvendelser. Alle jobcentre og ydelseskontoret er lukke for personligt fremmøde. En lang række kommunale aktiviteter og tilbud er lukket ned.

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem. Telefonopkald er det nye sort.

- Vi gennemgår i øjeblikket alle kommunens funktioner for at se, om de er livskritiske. Medarbejdere i ældreplejen eller på plejehjem bliver på arbejde, mens mange andre kan sendes hjem, siger Hans Mogensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det handler om at skærme de allermest sårbare, så de ikke overbelaster sygehusvæsenet, lyder det fra Annette Secher. Foto: Tommy Kofoed - Ritzau Scanpix

Kun vitale besøg

For borgere betyder det også, at man skal have en virkelig god grund til at besøge et familiemedlem på plejehjemmet.

- Det skal være vitalt, for hver gang der kommer nogen ind udefra, så øger man risikoen for smitte. Bekymringen er, at vi får for mange syge borgere, siger sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune, Annette Secher, til TV2 ØSTJYLLAND.

Besøgende vil blive bedt om at opholde sig i de enkelte stuer og ikke komme ud i fællesarealer.

Kommunikationschef Hans Mogensen skærer budskabet ud i pap:

- Hvis besøget ikke er nødvendigt, skal man ikke komme på plejehjemmet. Men det er klart, at man kan komme på besøg, hvis man har et familiemedlem, der er ved at dø, siger han.

Ringer seniorer op

Selvom kommunen arbejder på højtryk, forventer Anette Secher, at kommunen i de kommende dage vil modtage opkald fra både borgere og ansatte, der er smittede med COVID-19.

Sundheds- og omsorgschefen gør, hvad hun kan, for at sikre kommunal arbejdskraft.

- Vi er i gang med at ringe til tidligere ansatte for at høre, om de kan give en hånd, hvis det bliver nødvendigt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har også nogle sundhedsfaglige konsulenter, som i øjeblikket laver administrative opgaver. De kan få omlagt deres arbejdsopgaver, så de bliver aktive på et plejehjem eller i hjemmeplejen.

Ved godt mod

Den store øvelse i sundheds- og omsorgsafdelingen er, at kategorisere og prioritere opgaverne.

- Vi har valgt at gå systematisk til værks. Det handler om at skærme de allermest sårbare, så de ikke overbelaster sygehusvæsenet, siger Annette Secher.

Hun er torsdag ved godt mod i forhold til de opgaver, der venter forude.

- Jeg oplever en meget dedikeret og forstående gruppe medarbejdere. De husker hinanden på, hvad der er vigtigt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg forsøger bare at holde overblikket. Vi har styr på vores beredskab, og vi er holdt rigtig godt i hånden af Sundhedsstyrelsen. Det er ikke fordi, tingene er ude af kontrol.

