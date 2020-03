Hvad med dåb og brylluper? Sådan griber kirken COVID-19 an

Har du et lille menneske, der skal navngives? Står du med en bryllupskjole, som snart skal tages i brug?

Du behøver ikke bekymre dig mere end alle andre. COVID-19, der lige nu lammer dele af vores samfund, kommer ikke til at aflyse personlige, kirkelige handlinger.

Det oplyser redaktør på folkekirken.dk, Ellen Aagaard Petersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg kan sagtens forstå, hvis en brud er bekymret for, om hendes bryllup bliver til noget. Men vi aflyser hverken begravelser, dåb eller bryllupper, siger hun.

Konkrete anvisninger på vej

Det er dog ikke sikkert, at man kan få alle de gæster med i kirken, som man havde håbet på.

- Det kommer an på kirkens størrelse og hvor mange, der er plads til. Det handler om, hvordan vi gør det her på den bedste måde, siger Ellen Aagaard Petersen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Man kan helt være helt sikker på, at kirken ikke er interesseret i, at nogen dør på grund af en dåb eller vielse.

Ifølge Ellen Aagaard Petersen vil Folkekirken i løbet af torsdag komme med en række konkrete anvisninger i forhold til kirkelige handlinger. Anvisningerne vil blive offentliggjort på folkekirken.dk.

Ingen østjyske babyer bliver snydt for et navn, lyder det fra kirken. Foto: Colourbox - genrefoto

I gode hænder

Enhver, der står over for en personlig, kirkelig handling, kan desuden kontakte sin præst og/eller den lokale kirke.

- Men jeg tror, folk er ret trygge ved, at de er i gode hænder, og det kan de også være, siger Ellen Aagaard Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis du har købt billet til en koncert i kirken, kan du til gengæld godt forvente, at den kan blive aflyst.

- Når det gælder kirkelige aktiviter af mere social art, ældreeftermiddage, koncerter, foredragsaftener, vil der komme aflysninger, fordi det er det, vi gør i samfundet nu. Det handler om at tage hånd om alle, så vi ikke udsætter nogen for smitte, siger Ellen Aagaard Petersen og fortsætter:

- Som kirke har vi et stort ansvar for at tage vare på alle mennesker, der kommer, og især de udsatte mennesker, som særligt er i fare for smitte. Vi har samtidig en vigtig rolle i forhold til at være et sted, som folk kan søge til.

Foden af epidemien

Ifølge Ellen Aagaard Petersen kom Folkekirken med de første anbefalinger i forhold til COVID-19 den 6. marts. Mange store arrangementer er allerede blevet aflyst.

Onsdag aften præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) en lang række initiativer, som skal medvirke til, at antallet af smittede med coronavirus, COVID-19, holdes nede i Danmark.

Statsministeren sagde, at Danmark står ved "foden af epidemien", og at indsatsen nu bliver afgørende for de kommende måneders smitteudvikling.

I Danmark er 514 personer smittet med virusset, heraf er to indlagt på intensivafdeling. Over 1300 er i karantæne på grund af coronavirusset.