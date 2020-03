To beboere på plejehjem smittet med COVID-19: 20 ansatte sendt hjem

Seks beboere er blevet testet, og to af dem har vist sig at være smittet. Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

To beboere på plejehjemmet Hørgården i Aarhus Nord er testet positiv for coronavirus. Det skriver Århus Stiftstidende.

Onsdag blev en medarbejder på plejehjemmet konstateret smittet med coronavirus.

Efterfølgende blev seks beboere sendt i karantæne i egen bolig og testet, fordi de havde symptomer på virusset. To af dem har efter test vist sig at være smittet, skriver Århus Stiftstidende.

Det er især farligt for ældre og kronisk syge, som er i risikogruppen, når det kommer til coronavirusset.

Ifølge viceområdechef i Aarhus Kommune Vibeke Dahmen er de fire andre beboere testet negative. Hun siger, at plejehjemmet forsøger at inddæmme smitten.

- De to beboere var på aflastningspladser, som holdes helt adskilt fra resten af plejehjemmet. Vi samarbejder med infektionsmedicinsk afdeling om behandling og følger anvisningerne, siger hun til Århus Stiftstidende.

Efter at de to beboere er testet positive for coronavirus, er 20 medarbejdere desuden sendt i hjemmekarantæne, siger Vibeke Dahmen.

Det skyldes, at de har givet pleje til de to smittede beboere uden brug af værnemidler inden 11. marts, hvor den smittede medarbejder blev konstateret.

Aarhus Kommune ved ikke, hvor medarbejderen, der som nævnt blev konstateret smittet onsdag, er blevet smittet.

Medarbejderen, som er nattevagt på plejehjemmet, havde ifølge Aarhus Kommune ikke været ude at rejse.

Vurderingen lyder i stedet indtil videre, at vedkommende formentlig er blevet smittet af en mødedeltager i en anden sammenhæng.

Aarhus Kommune har udtalt, at medarbejderen var på arbejde to nætter, før smitten blev konstateret. Og derfor satte man allerede alle beboere i karantæne onsdag.

Der er i alt 39 beboere på plejehjemmet, der er fordelt på forskellige afdelinger.

Ud over de 20 karantæneramte blev fire af plejehjemmets medarbejdere, der var sygemeldt, allerede bedt om at blive hjemme på grund af risiko for smitte onsdag. Det vides dog ikke, hvad de fejler, sagde Aarhus Kommune i den forbindelse.

I alt er 615 personer konstateret smittet med coronavirus i Danmark torsdag formiddag.