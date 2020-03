Salling-direktør: - Hele den samlede detailhandel blev væltet i aftes

Til trods for opfordringer fra statsminister Mette Frederiksen (S) til ikke at hamstre stormede danskerne ud i supermarkederne onsdag aften.

Men der er ingen grund til at hamstre, slår direktør i Salling Group, Per Bank, fast.

Salling Group har hovedsæde i Aarhus og ejer blandt andet Føtex, Netto og Bilka.

- Hele den samlede detailhandel blev væltet i går aftes, selvom vi opfordrer til ikke at hamstre. Vi har varer nok, hvis ellers kunderne begynder at handle lidt mere normalt, siger han til TV 2.

Samme melding kommer fra Rema 1000s direktør, Jens Schrøder.

Der er ingen grund til at gå i panik. Per Bank, direktør i Salling Group

- Vi har kørt varer ud til butikkerne hele natten. Vores leverandører er klar - fødevareforsyningen her i landet er på plads. Så ingen grund til større indkøb end normalt. Pas på hinanden og familien, skriver han på Twitter.

Der var onsdag aften rift om varerne i Netto i Risskov i Aarhus. Foto: Mads Otte

Ingen grund til panik

Salling Group har også forberedt sig på situationen, og har derfor bestilt flere varer hjem, lyder det fra Per Bank.

Han siger videre, at der torsdag morgen og formiddag vil være tomme hylder i butikker, men at der vil blive fyldt op på hylderne igen i løbet af dagen.

- Det bliver IKKE et problem fremadrettet at få varer. Der er ingen grund til at gå i panik. Der er ikke nogen, der kommer til at gå sultne i seng, siger Per Bank.

Selvom der ifølge Per Bank og de danske myndigheder ikke er grund til panik, så var det lige præcis det, der skete onsdag aften.

En Rema 1000 i Hammel med tomme brødhylder. Foto: Michael Juul Thomsen.

Gik i panik

I supermarkederne var køerne lange og flere steder var hylderne tomme. Især toiletpapir blev revet væk.

En af dem, der stod med toiletpapir i favnen onsdag aften efter statsministerens pressemøde var Anne Rosenkilde, der er studerende.

- Da vi fik at vide, at vi ikke skulle hamstre, tænkte vi, at vi måske skulle gøre det.

Hvorfor gøre det, når man får at vide, at man ikke skal gøre det?

- Fordi vi ikke er særlig kloge, kom det grinende fra Anne Rosenkilde, der blev bakket op af sin veninde Malene Risdahl, der var med ude at handle onsdag aften.

- Ja, sådan tænker alle jo. Når man får at vide, at man ikke skal gøre, så gør man det.

De to kvinder endte med at være i Netto i over en time, før de fik deres varer.

- Der var allerede kø, da vi kom, og ikke mere gær, så der er andre, der også er gået i panik, sagde Anne Rosenkilde.

Kø igennem hele butikken i en østjysk Netto. Foto: Irene Nørgaard