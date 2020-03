Streetfood-marked, regnskov og stort diskotek lukker ned

Direktøren for Randers Regnskov, Henrik Herold, har valgt at lukke ned. Foto: Annelene Petersen/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Efter statsministerens nye anbefalinger har virksomheder på stribe valgt at lukke ned. For at forstå hvilke steder, der er tale om, kommer her et lille indblik i, hvordan situationen er i Randers.

Her har blandt andre byens nye streetfood-marked på havnen, den mest besøgte turistattraktion og det største diskotek valgt at lukke.

Randers Regnskov skriver på sin Facebook-side, at man holder lukket frem til foreløbig 27. marts.

Nyt marked lukket i minimum 14 dage

For knap to uger siden åbnede byens nye streetfood-marked Mokajen på kajkanten i Randers, men fra dags dato må stedet lukke ned igen.

Det bekræfter en af initiativtagerne til markedet over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi lukker ned i minimum 14 dage, oplyser Nicolai Michaelsen fra markedet.

Også i byens festgade Storegade og de omkringliggende veje vil der være anderledes stille fra nu af.

Det største diskotek, Rustik & Flamingo i Middelgade, lukker ned, indtil det bliver meldt ud, at det igen er forsvarligt at holde åbent.

Almindelig sund fornuft

Her håber bestyrerne på, at andre barer og restauratører i byen og over hele landet følger trop.

- Det er sund fornuft, og vi regner også med, at der inden længe kommer et decideret forbud. Det er selvfølgelig ikke en fed situation, men det er, hvad der skal til, og alle forretninger rammes, siger en af bestyrerne, Rasmus Adsbøl, til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom det naturligvis rammer en restauration på økonomien, at der ikke kommer gæster, så er optimismen intakt hos diskoteket.

- Vi holder hovedet højt og glæder os bare til et brag af en re-opening, siger Rasmus Adsbøl.

Der plejer at være fest og glade dage på Randers' største diskotek i weekenderne. Det ændrer sig den kommende tid. Foto: Thorfoto / Rustik & Flamingo

Ikke over 100 samlet

Baren er en del af et større netværk i hele landet, og gennem det er alle blevet opfordret til at følge statsministerens anbefalinger.

Mette Frederiksen (S) sagde på et pressemøde onsdag aften, at alle steder, hvor der samles over 100 mennesker opfordres til at lukke.

Også indendørs kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud lukker.

I Østjylland går billedet fra Randers igen alle steder. Eksempelvis har kæden Café K med restauranter i Randers, Aarhus og Silkeborg på baggrund af de nye anbefalinger valgt at holde lukket.