Landets største fitnesskæde lukker centre grundet virus

Fitness World har ifølge sin egen hjemmeside over 470.000 medlemmer. Foto: Malene Anthony Nielsen/Ritzau Scanpix

Danmarks største fitnesskæde, Fitness World, lukker alle centre fra torsdag morgen og frem til 27. marts på grund af regeringens virusanbefalinger.

Det skriver Fitness World på sin hjemmeside.

Læs også Danmark lukker ned: Her er regeringens nye tiltag

Kæden har ifølge sin egen hjemmeside over 470.000 medlemmer.

Vil vise ansvar

Alle medlemskaber sættes på pause i perioden.

Det betyder, at medlemmer ikke skal gøre noget aktivt, skriver Fitness World i en mail til sine medlemmer.

- Myndighederne har onsdag aften informeret yderligere omkring den alvorlige situation i Danmark, og regeringen har bedt alle om at vise ansvar, skriver kæden på sin hjemmeside som begrundelse for beslutningen.

Læs også Kamp om gær, brød og toiletpapir - supermarkeder bliver hamstret

Onsdag aften præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) en lang række initiativer, som skal medvirke til, at antallet af smittede med coronavirus, COVID-19, holdes nede i Danmark.

Statsministeren sagde, at Danmark står ved "foden af epidemien", og at indsatsen nu bliver afgørende for de kommende måneders smitteudvikling.

Barer og idrætsliv

Fitness World er ikke den første private kæde til at sætte større lukninger i gang.

Indenfor hotel- og restaurationsbranchen har blandt andet Rekom, der bryster sig af at være Nordens største nattelivskoncern, valgt at følge statsministerens opfordring om at lukke dørene midlertidigt i.

Den lukker over 90 barer i Danmark fra torsdag 12. marts og to uger frem. Det oplyste koncernen onsdag i en pressemeddelelse.

Læs også Det er et mirakel, at Thenna er i live

Indenfor idrættens verden har DGI opfordret alle idrætsforeninger til at aflyse aktiviteter frem til 30. marts.

Også i store dele af det af offentlige Danmark træder lukninger i kraft i den kommende tid - det gælder på uddannelsesinstitutioner, skoler, dagtilbud, indendørs kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud.

I Danmark er 514 personer smittet med virusset, heraf er to indlagt på intensivafdeling. Over 1300 er i karantæne på grund af coronavirusset.