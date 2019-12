Top 10: Her er vores mest læste historier i 2019

I løbet af et helt år laver vi her på TV2 ØSTJYLLAND flere tusinde historier, og mange af dem ender på vores hjemmeside. Det er dog ikke alle, der er lige populære.

Vi kan nemlig se på vores tal, at visse historier bliver klikket mere på end andre.

Herunder kan du se et overblik over de 10 historier, som er blevet mest læst i 2019:

10. Endnu et kødfrit alternativ

På 10. pladsen kommer en af årets allerførste historie fra den 5. januar. Her kunne vi nemlig fortælle, at der var kommet endnu et kødfrit produkt på markedet.

Randers-virksomheden Naturli' Foods lancerede et plantebaseret alternativ til kyllingekød kaldet Pipfri.

Produktet kom som opfølgeren til flere andre kødfri produkter, og det er efterhånden ved at være en kendsgerning, at plantebaseret kød er kommet for at blive.

02:06 VIDEO: Der er kommet ærtebaseret kylling i køledisken i Rema 1000. Indslaget er fra den 5. januar. Luk video

9. Blodbank mangler vigtig blod

I september kom nyheden om, at der i Region Midtjylland var akut brug for blodtypen 0 Rhesus negativ.

Det var fra afdelingen for Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital, at den dystre melding kom.

Vi er under den grænse, som vi er trygge ved. Bjarne Møller, ledende overlæge, Aarhus Universitetshospital

Her tager man imod blodportioner fra samtlige blodbanker i Region Midtjylland og har et overblik over den aktuelle mængde blod i regionen.

- Vi er under den grænse, som vi er trygge ved, sagde ledende overlæge på afdelingen, Bjarne Møller, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Blodbank har akut brug for hjælp - mangler den vigtigste slags blod

8. Voldsomme skader efter skybrud

Det har regnet meget i Østjylland og i hele landet i 2019. Vejret er som altid noget, der interesserer os, og det kommer også til udtryk på vores top 10.

For efter et skybrud i slutningen af juli ville mange gerne læse om de skader, der havde ramt eksempelvis Favrskov og Horsens Kommuner.

En artikel med en video øverst af Borggade i Thorsø, der havde hævet sig 25 centimeter efter den store mængde regn, fandt folks interesse.

00:34 VIDEO: Flere steder i Østjylland skete der store ødelæggelser som følge af et skybrud i juli. Her er det fra Thorsø i Favrskov Kommune. Video: Dorthe Andreasen Luk video

7. Tusinde mødte op til begravelsesceremoni

Da Bestseller-familien Holch Povlsen tog afsked med de tre børn, som blev dræbt i et terrorangreb i Sri Lanka påskedag, var mange tusinde mennesker mødt op for at vise deres sympati.

Familien holdt en offentlig begravelsesceremoni ved Aarhus Domkirke, hvor blandt andre kronprinsfamilien, statsminister Lars Løkke Rasmussen og pressen var inviteret med.

Mange af vores brugere ville efterfølgende gerne se de rørende billeder og video fra ceremonien.

02:29 VIDEO: Tusinde var den 4. maj mødt op frem for at vise sympati ved den smukke begravelsesceremoni ved Aarhus Domkirke. Video: TV 2 ØSTJYLLAND. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix Luk video

6. Sønner opkaldt efter traktormærker

I elskede også historien om familien Ellesøe fra Torrild ved Odder.

Allerede i 2017 kunne vi fortælle, om de tre drenge i familien, der alle havde fået navne med c, som var opkaldt efter traktormærker.

I år er endnu et barn kommet til verden, og der var derfor tvivl hos parret om navnet.

Læs også Tre sønner opkaldt efter traktormærker: Hvad skal lillebror hedde?

Barnet er endnu ikke blevet døbt, så navnet er fortsat en hemmelighed.

Moren Camila Ellesøe har lovet at fortælle TV2 ØSTJYLLAND traktornavnet - for sådan et bliver det - når det er officielt.

De tre sønner Claas, Cormick og Case.

5. Kommune fik forkert pariserhjul

Under dette års Tall Ship Races, der blandt andre steder løb af stablen i Aarhus fra den 1. august til den 4. august, var der opstillet et stort pariserhjul på havnen i Danmarks næststørste by.

Han ville vise os det største og lækreste, han har. Vi har simpelthen fået mere for de samme penge. Michael Jaap, Aarhus Kommune

Men pariserhjulet var faktisk større og højere end planlagt.

- Det kom sig af, at den hollandske leverandør ville vise os det her nye pariserhjul. Han ville vise os det største og lækreste, han har. Vi har simpelthen fået mere for de samme penge, sagde presse- og kommunikationschef ved Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, Michael Jaap, til TV2 ØSTJYLLAND den 31. juli.

01:29 VIDEO: Se den smukke udsigt fra toppen af pariserhjulet. Luk video

Læs også VIDEO: Se den smukke udsigt fra det 'forkerte' pariserhjul

4. Familie bekymret for 14-årig pige

En søndag i marts blev en 14-årig pige fra Randers meldt savnet af Østjyllands Politi. Familien var bekymret for hende.

Den efterlysning blev flittigt delt og læst af østjyderne, der også bekymrede sig for pigens ve og vel.

Heldigvis blev hun fundet igen i god behold dagen efter om eftermiddagen.

3. Mand fundet død i havn

Der har desværre også i år været flere alvorlige og tragiske havneulykker i Østjylland, flere af dem med dødelig udgang.

Den 1. juni om aftenen blev en mand fundet død i Aarhus Havn.

Læs også Mand fundet død i havn

Manden, der blev identificeret som en 34-årig mand fra Aarhus-området, blev fundet kort efter klokken 19 ved Honnørkajen ved Hack Kampmanns Plads.

- Lystfiskere står og fisker ved havnen, og den ene fisker får simpelthen manden på krogen. De ringer 112, og dykkere fra Østjyllands Brandvæsen får ham op af havnen, sagde vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Hansen, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var intet, som tydede på, at der lå en forbrydelse bag fundet af manden.

2. Mystiske bokse med penge

Flere steder i verdenen fandt folk i 2019 mystiske metalbokse med penge på offentlige steder.

I september nåede fænomenet til Aarhus.

Først troede jeg, at en havde tabt, hvad der lignede en powerbank, og jeg havde ikke hørt om eksperimentet. Maiken Ørts, Aarhus

Maiken Ørts fandt en metalboks indeholdende 200 kroner på Langelandsgade i Aarhus foran kollegierne i Universitetsparken.

- Først troede jeg, at en havde tabt, hvad der lignede en powerbank, og jeg havde ikke hørt om eksperimentet, fortalte Maiken Ørts den 13. september til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var et socialt eksperiment sat i søen af en gruppe, der på Instagram kaldte sig 'Snoopos'.

Den mystiske boks med pengene blev fundet i det centrale Aarhus. Foto: Privat / Google Street View

Læs også Mystiske bokse med penge er nu nået til Østjylland

1. Jes lå dø - uden nogen vidste det

På falderebet af 2019 fortalte vi den gribende historie om samleren Jes, der lå død i måneder i sit hjem i Rønde på Djursland, uden nogen fik det at vide.

Han havde siddet der død i to måneder. Efterfølgende blev Jes bisat med kun to vidner til stede - præsten og bedemanden. Og blev begravet - men kun for at blive gravet op igen.

Læs også Samleren Jes var død i måneder – ingen fik det at vide

Jes havde nemlig to brødre, der havde mistet kontakten til ham. Men de ville gerne have været med til begravelsen. Gennem dem kunne vi fortælle historien om Jes' liv.

Historien åbnede op for en debat om den værdige afsked, og Jes' måde at forlade denne verden på optog jer brugere i en sådan grad, at den blev årets mest læste.