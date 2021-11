Er mere letbane fremtiden?

Hvad siger du til, at letbanen er så dyr, at den går ud over den øvrige kollektive trafik?

- Den sparerunde, vi var igennem, hang også sammen med, at driftspriserne på de almindelige busser var steget, så derfor kan man ikke tørre det hele af på letbanen, siger Rasmus Foged, der bor i Aarhus og stiller op til regionsrådet for Alternativet.

- Men det afhænger også af, hvor mange der bruger letbanen, og hvordan dens økonomi bliver. Men på lang sigt bliver vi nødt til at kigge på, hvordan vi får den kollektive trafik til at hænge sammen, for det nytter heller ikke noget, at der kører tomme busser rundt. Det er hverken godt for økonomi eller for miljøet.