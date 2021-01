Stort slag til letbaneprojekt: Ingen politisk opbakning til udvidelse

Samtidig var en alternativ busløsning også i spil.

- For ikke at bryde den kontrakt, der er blevet indgået, valgte vi at få undersøgt den letbanerute, som slutter på Adeline Geneevej, men der var meget fokus på den alternative busløsning, siger udvalgsformanden Erling Kvist Andersen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

'Voldsom indgriben i byen'

Udvalgsmedlemmerne fik fremlagt fire letbaneruter, og formanden mener, at uanset hvilken man ville hælde til, ville den få store konsekvenser for Hinnerup som by.

Derfor er han tilhænger af den alternative løsning med en ny busforbindelse.