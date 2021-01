Kritikken hagler ned over letbanen: - Det er jo ikke første gang, det her sker

- Jeg synes, det er underligt, at den ikke kan køre. Det er mit indtryk, at i Bergen, hvor man har noget, der ligner, kan man godt få den til at køre, og jeg bilder mig altså ind, at der er lidt koldere der, siger Knud Stagstrup.

Ifølge DMI var der tirsdag morgen mellem -2 og 0 grader i Østjylland.

Bybane-kørsel i Bergen uden problemer

I Norges næststørste by, Bergen, har de haft bybane-kørsel svarende til letbane-kørslen herhjemme siden 2010. Men her stopper sammenligningerne så også.

Frosten har nemlig ikke formået at sætte bybane-kørslen ud af kurs – og det til trods for, at banen ikke har særlige køreledninger eller anden teknik, der er beregnet til strengere temperaturer.

Til gengæld ser de hver aften på, om de skal afise kørebanen om natten, så den er klar til morgentrafikken.

- Vi tager en beslutning klokken 22 hver aften, om vi skal ud at afise. Hvis beslutningen er, at det skal vi, så kører vi ud ved tre-tiden. Så sprøjter vi afisningsvæske på, som fjerner den is, der dannes på ledningerne. Når de første vogne er klar til at køre ud, så skal der være isfrit, fortæller driftschef hos Bybanen AS Marianne Røtnes Kramer til TV2 ØSTJYLLAND.