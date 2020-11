Frost stoppede letbanen i flere timer: Nu forklarer de hvorfor

Vi har på TV2 ØSTJYLLAND tidligere kunne berette, at Aarhus Letbanes direktør ikke kunne svare på, hvornår der kommer til at køre to tog i timen fra Grenaa. For selvom det var planen fra begyndelsen, så mangler der stadig at blive bygget et væsentligt element på stationen i Trustrup. Før det sker, så kommer der ikke ekstra letbanetog på strækningen Aarhus-Grenaa.