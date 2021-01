Ung mand anholdt med 158 joints på sig

158 joints. Intet mindre.

Det var, hvad Østjyllands Politi mandag aften fandt på en 26-årig mand, da de kort før klokken 22 stoppede ham på Gudrunsvej i Brabrand.

Patruljen opdagede, at han havde en plasticpose med joints på sig. I posen lå 156 joints – og så havde han lige to ekstra i lommen, oplyser politiet. Han er derfor nu sigtet for narkosalg.