Frost standser Letbanen igen: Christina kunne ikke komme hjem fra arbejde

- Medmindre der ligger tre meter sne, burde vi kunne køre fuldstændig uproblematisk, sagde Michael Borre tilbage i oktober 2018.

Det fik Christina Smedegaard til at bryde ud i grin.

- Det vil jeg gerne se, før jeg tror på det, siger Christina Smedegaard.

For sidenhen har det vist sig, at der ikke skal andet end et par minusgrader til at bremse Letbanen.

Så nu kører der maskiner om natten for at smøre køreledningerne med glycerin.

Det har de gjort hele julen. Det skulle hjælpe, men alligevel har frosten sat en stopper for togsættene.

Christina Smedegaard ville ønske, der blev sat busser ind, der kunne køre, når Letbanen går i stå, så hun kan komme hjem fra arbejde.