Borgmester vil droppe letbane-udvidelse: - Vi har ikke kunnet finde en løsning

Der kommer ikke letbane til Aarhus Ø.

Det lægger borgmester Jacob Bundsgaard op til i sit budgetforslag for de kommende år. Årsagen er, at trafikken angiveligt vil blive for forstoppet i det trafikkryds, der sender trafik ud mod havnebydelen.

- Vi trækker nu en streg i sandet, da det har vist sig at være umuligt at føre letbanen igennem krydset ved Nørreport, og vi har ikke kunnet finde en løsning, da trafiktrykket simpelthen er for stort, siger Jacob Bundsgaard.