Fortsat eftersøgt: Endnu en kvinde har anmeldt en krænker

Opdateret 1. september klokken 13.20.

De seneste dage har en krænker været på spil i Trige nordvest for Aarhus.

Tirsdag udsendte Østjyllands Politi et billede af den mand, de eftersøger for at have blufærdighedskrænket to piger på 15 år og en 16-årig pige.

Siden da har også en 22-årig kvinde anmeldt, at hun i samme område er blevet kontaktet af en mand, der løb efter og forsøgte at kysse hende.

Østjyllands Politi har modtaget flere henvendelser fra borgere, ligesom flere patruljer har gennemsøgt området, men det er endnu ikke lykkedes at finde gerningsmanden, oplyser politiet onsdag middag.