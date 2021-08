Lille lottoklub har vundet 15 millioner

Lottoklubben, der har 32 år på bagen, har en regel om, at når de har vundet en mindre gevinst, så skal det fejres.

- Så ringer jeg og siger: "Vi skal en tur i pølsevognen", siger formanden.

- Hvorimod en stor gevinst betyder, at vi skal ud at spise fint. Så jeg kunne jo med glæde ringe og sige, at vi ikke havde udsigt til at stå i pølsevognen. Det bragte stor glæde i den anden ende, fortæller Lottoklub-formanden til Danske Spil.