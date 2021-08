Vandflyveren har mistet sin tilladelse

Forstår ikke manglende dialog

I Nordic Seaplanes er de frustrerede over myndighedernes håndtering - de mener, at inddragelsen er ubegrundet og forstår ikke, at man ikke er blevet hørt inden.

Men er det ikke dit ansvar at orientere myndighederne om ændringer, når det gælder noget så essentielt som flysikkerhed?



- Jo lige præcis - hvis det er relevant i forhold til sikkerheden. Men den her flytning har ikke nogen betydning for flyvesikkerheden, for så havde vi selvfølgelig også indberettet det, det er jeg enig i, siger Lasse Rungholm, direktør i Nordic Seaplanes.

- Så vi har ikke forsøgt at skjule noget, vi har bare ikke vurderet, at det er en væsentlig ændring. Det er den samme bro i samme bassin bare 100 meter ved siden af.

- Og hvis styrelsen så vurderer, at det faktisk er en væsentlig ændring, så kan man jo indlede en dialog i stedet for bare at inddrage tilladelsen og bede os om at søge om en helt ny flyveplads, siger direktøren.

Søger om ny tilladelse i protest

Nordic Seaplanes havde indtil den 15. august til at søge om en tilladelse til den "nye" flyveplads. Selvom man er uenig i afgørelsen har vandflyvirksomheden valgt at søge tilladelsen "under protest", som det står i ansøgningen.

- Det svarer til, at du bygger en pavillon hjemme i din have, og så skal du søge om tilladelse til at bygge et helt nyt hus. Vi skal ikke søge om tilladelse til flytningen af flydebroen, vi skal søge om en helt ny flyveplads. Det giver overhovedet ingen mening, siger Lasse Rungholm.