Nyt middel skal sikre at letbanen kan køre på frostmorgener

Tomme tog i nattetimerne

I Aarhus vil letbanen holde ledningerne frostfri ved at køre tomme tog på sporene på frostnætter. Var der to spor på strækningerne uden for Aarhus, kunne det også være en løsning. Det er der bare ikke.

- Tomkørsel har det problem, at på de enkeltsporede baner, vi har, er det en udfordring at nå frem og tilbage hurtigt nok til at holde banen frostfrit, siger Michael Borre.

Sideløbende med den nye smøremodel arbejder letbanedirektøren på at finde permanente løsninger på frostproblemet. Det har direktøren lovet bestyrelsen, hvilket TV2 Østjylland også tidligere har beskrevet.

- Vi er blevet bedt om at se på, om der findes en 100 procent løsning, der garanterer, at der ikke kommer is på køreledningerne. Det gør der principielt, og det kigger vi på, men udfordringen er, at det er løsninger, der tager lang tid og koster mange penge, siger Michael Borre.