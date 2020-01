Politi og brandvæsen enige: Gellerup er blevet roligere

Der er mindre ballade i Gellerup end der var for få år siden. Det er det klare indtryk hos både politi og brandvæsen.

- Når vi ser på området generelt så var 2019 et mere roligt år end tidligere år. Jeg synes, der er rigtig rigtig roligt herude, siger Klaus Hvegholm Møller, der er politikommissær og leder af lokalpolitistationen i Gellerup.

- Det er ikke sådan, at der ikke sker noget herude. Det gør der. Men jeg synes, der sker mindre herude end tidligere. Ligeså stille rykker det her område i den rigtige retning.

Klaus Hvegholm Møller er politikommissær og leder af lokalpolitistationen i Gellerup.

Slut med politibeskyttelse

Også Østjyllands Brandvæsen oplever, at Gellerupparken er blevet et tryggere sted at arbejde.

- Vi har faktisk ikke ret mange opgaver i Gellerup længere. Der var en overgang, hvor vi kørte derude næsten dagligt, men det er længe siden, siger Jesper Hansen, der er beredskabsinspektør ved Østjyllands Brandvæsen.

- Dengang havde vi også behov for assistance fra politiet, når vi var i Gellerup og det har vi ikke haft behov for det sidste lange stykke tid.

Det er beredskabsinspektørens vurdering at det er det gode samarbejde mellem politi, brandvæsen og kommune, der har ført til et tryggere Gellerup.

Abdinasi Jama Mohamed er beboerformand i Gellerupparken i Brabrand Boligforening.

Engagerede beboere

Men ifølge beboerformanden i Brabrand Boligforening Abdinasir Jama Mohamed, så er det i høj grad beboernes fortjeneste, at der er blevet roligere i Gellerup.

- Her er mere trygt nu og det går generelt bedre med Gellerup. Bydelen har forandret sig rigtig meget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er fordi, folk er engagerede og gerne vil have forandring. Især børnene vil gerne forandringen og folk vil gerne være med til at bygge et samfund op, man kan føle sig tryg i, forklarer Abdinasir Jama Mohamed.

Samtidig er der i Gellerupparken kommet en nul tolerance-politik, der betyder, at laver man ballade, så ryger man ud.

- Det har betydning for de grove drenge. Laver de grov kriminalitet, så ryger de ud, siger Abdinasir Jama Mohamed.

17-årige Rawan El-Achwa bor i Gellerup og mener også, det er blevet et roligere sted at bo.

Ændret syn på politiet

Hun er HF-studerende og beboer i "ghettoen", som hun kalder den.



- Generelt set er der ikke så meget uro herude, som der har været før, siger hun. I hendes optik hænger den mindre uro sammen med, at de unge har ændret deres syn på politiet.

- Politiet kunne man godt se ned på før, fordi de vil stoppe kriminalitet og man ikke ville have, at kriminalitet bliver stoppet. Men nu kender jeg flere, der ser op til politiet og snakker med dem og er imødekommende mod dem og opfører sig mere ordentligt, fortæller Rawan El-Achwa.

Jesper Hansen er beredskabsinspektør i Østjyllands Brandvæsen og mener, at det er blevet nemmere for brandvæsenet at færdes i Gellerup.

Én episode i Gellerup

Selvom det generelt er blevet roligere i Gellerup, så er der fortsat enkelte derude, der indimellem laver ballade. Det skete også nytårsaften, hvor brandfolk blev beskudt med fyrværkeri i Gellerup.

"Desværre i Gellerup", som beredskabsinspektør Jesper Hansen ved Østjyllands Brandvæsen udtrykker det. For episoden tegner et helt andet billede af bydelen, end det brandvæsenet generelt har.

- Én hændelse hvor vi bliver beskudt, er én for meget, men det er ærgerligt og lidt synd, for det er ikke det billede, vi generelt har af, hvordan det går i Gellerup, siger han.