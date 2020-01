Brand på uni: Eksamen i kaos

Torsdag formiddag udbrød der brand på Aarhus Universitet BSS på Fuglsangs Allé.

Branden var af mindre karakter og var hurtigt slukket, men alligevel har ilden fået konsekvenser for 900 studerende.

Der var nemlig eksamen i gang.

- Det var en brand i en transformator i et teknik og affaldsrum. Det var i en selvstændig bygning, så rent spredningsmæssigt var der ingen fare, fortæller indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen Jesper Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

900 til eksamen

Men netop forbi branden brød ud i et elskab, gav det problemer i resten af bygningen.

- Det forårsager strømafbrydelse i den bygning, hvor de var i gang med eksamen. Nu er energiforsyningen i gang med at forsøge at genetablere strømmen, siger Jesper Hansen.

Ifølge prodekan ved BSS Aarhus Universitet var eksamen for omkring 900 studerende i fuld gang, da strømmen gik.

- Lyset og internetforbindelsen går i en hel bygning og det er nogle dårlige vilkår at sidde til eksamen under, fortæller Per Andersen, der prodekan for uddannelse.

Ikke prøvet før

Der udbrød forvirring blandt eksamensvagterne oven på branden og strømafbrydelsen og det bliver diskuteret, om eksamen skal afbrydes eller fortsætte.

- Vi har prøvet mange forskellige situationer gennem årene, men det her har vi ikke prøvet før, så det har givet lidt forvirring, fortæller Per Andersen.

- I første omgang undersøgte vi, om man kunne gennemføre eksamen og så kompensere for afbrydelsen ved at forlænge eksamenstidem, for folk har jo forberedt sig og er mødt op, så vi vil helst gennemføre, siger han.

Det var i Aarhus Universitet BBS´ bygninger på Fuglsangs Allé, at der torsdag udbrød brand i en transformator. Foto: Google Street View

Eksamen uden lys

Men da omfanget af skaderne var klarlagt, tog prodekanen beslutning om, at alle eksamener skulle aflyses.

- Det var ikke bare en sikring, der skulle skiftes og eftersom eksamen både skal startes op og afleveres digitalt, så det var bedst af aflyse.

Kun 13 studerende som torsdag skrev deres eksamen i hånden, fik lov at færdiggøre eksamen. Det skete dog uden elektrisk lys.