Nytårsforsætter i fuld gang - fitnesscentrene bugner

2020 er skudt i gang, og for mange betyder det, at gamle uvaner skal brydes, og nye, gode vaner skal skabes. Mere motion, vægttab eller et rygestop er blot nogle af de populære nytårsforsætter.

Det mærker de især på apoteker, rygestopkurser og fitnesscentrene.

Allan Vang Jørgensen skyder det nye år i gang med en tur på crosstraineren i fitnesskæden Fitness World. Ligesom mange andre har han et nytårsforsæt om et vægttab.

- Jeg gad ikke lige gå i gang i julen, hvor der var så mange gode sager, så er det nemmere at starte efter nytår, siger Allan Vang Jørgensen, der har sin første dag i fitnesscenteret efter en lang pause.

Allan Vang Jørgensen vil gerne tabe fem procent af sin kropsvægt i det nye år, og derfor har han som mange andre meldt sig ind i et fitnesscenter.

Travlt i fitnesscentre

Et væddemål med vennerne om, hvem der først kan tabe fem procent af sin kropsvægt, har fået Allan Vang Jørgensen i gang igen efter 15 års pause fra fitnesscentrenes mange maskiner.

- Så kan vi være fælles om at holde hinanden til ilden. Jeg tror, det at man falder i, er det, der er svært med nytårsforsætter, siger Allan Vang Jørgensen.

Vi oplever, vi får rigtig, rigtig travlt her i centret. Der er rigtig mange, der gerne vil starte det nye år med at træne. Bitten Stokkebro, centerleder Fitness World, Risskov.

Og han er ikke alene om idéen om at træde ind det nye år i gang med nye vaner.

- Vi oplever, vi får rigtig, rigtig travlt her i centret. Der er rigtig mange, der gerne vil starte det nye år med at træne, siger Bitten Stokkebro.

Centerlederen tilføjer, at de derfor har ekstra bemanding på i starten af det nye år.

Bitten Stokkebro er centerleder ved Fitness World i Risskov. Hun oplever, at medlemstallet stiger i starten af det nye år.

Rygende travlt på rygestopkurser

Og det er ikke kun i fitnesscentrene, der er gang i den. Rygestopkurserne har også rygende travlt. For mange østjyder betyder årsskiftet nemlig også den allersidste smøg.

- Der er mange, der har ventet med at tilmelde sig. Nu hvor vi så rammer nytåret og er kommet ind i januar, så begynder telefonerne at ringe, for nu er man klar. Og det kan vi også se. Vi starter flere forløb op nu her i januar, end vi gør i de andre måneder, siger Anne Lyhr, der er sundhedsmedarbejder med fokus på tobaksforebyggelse i Folkesundhed Aarhus.

Peak før fald

Men det bliver januar hvert år, og erfaringen siger, at medlemstallene atter vil falde, når vi når februar.

- Vi oplever, at besøgstallet begynder at droppe, når vi når hen på foråret, siger Bitten Stokkebro.

Selvom nytåret lige nu virker som en rød klud på tyren, så er det langt fra sikkert, at det varer ved. For hvis man spørger Allan Vang Jørgensen, om han stadig vil være at finde i fitnesscenteret til sommer, så svarer han ”50/50”.