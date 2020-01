900 uden internet i halvandet døgn

Udover at sige farvel til det gamle år, sagde Bo Gert Jensen fra Ry også farvel til sin internetforbindelse, der røg nytårsnat, og som først er kommet tilbage i dag.

Forsyningsvirksomheden Aura har nemlig haft store udfordringer med at levere internet til sine kunder.

- Vi er nogle gamle mennesker. Vi er ikke så velbevarende, når vi skal rode rundt, og tingene ikke fungerer, siger Gert Bo Jensen, der er én af de 900 kunder, der er berørt af fejlen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Gert Bo Jensen tilføjer, at det er en dårlig oplevelse, og at han kun har været kunde ved Aura i to måneder.

Læs også Vild biljagt på Djursland: Forårsagede flere færdselsuheld

Internetopgraderinger skyld i fejl

Ifølge Claus Blem Jensen, der er kommunikationschef ved energiselskabet Aura, er det en provisioneringsfejl, der er skyld i nedbruddet. En lang række kunder har i starten af det nye år skiftet internethastighed, og det har betydet, at Aura hat haft problemer med at levere signal til deres kunder.

- Det er beklageligt, det sker, men vi har gjort, hvad vi kunne for at komme på plads igen, siger Claus Blem Jensen.

Læs også Klimaforandringerne i Danmark - seneste årti varmere og vådere

Men for Gert Bo Jensen har nedbruddet haft stor betydning.

- Jeg bliver ærgerlig. Jeg er internetnarkoman, og jeg har forbindelser, jeg gerne vil være i kontakt med, siger Gert Bo Jensen.

Auras kommunikationschef bekræfter, at internettet er tilbage torsdag klokken 13 hos deres 900 kunder, der var berørt af problemet.

Lang ventetid

Da Gert Bo Jensen ringede til Aura første gang nytårsdag, var han nummer 50 i køen. Dagen efter forsøgte han at ringe igen, hvor han var nummer 30. Denne gang ventede han, til han kom igennem.

- De sagde, at fejlen ville blive fikset klokken 16 i går, men de har først fået ordnet det nu, siger Gert Bo Jensen.

Læs også Hostende biler giver Falck en af årets travleste dage

Claus Blem Jensen understreger, at energiselskabets supportafdeling har haft meget travlt, siden de fik meldinger på fejlen.

- De har været i gang, siden de opdagede fejlen. Det er ikke noget, man bare lige gør, og derfor tager det tid, siger Claus Blem Jensen.

I går havde energiselskabet 286 opkald igennem, mens de i dag indtil videre har haft 250 opkald.

- Tingene skal virke, når jeg betaler for det. Jeg er med på, at der kan gå ged i tingene, men min fornemmelse er, at man kunne gribe det an i går i stedet for at vente til i dag, siger Gert Bo Jensen.

Læs også Få nytårsskader blandt østjyderne

Ifølge Claus Blem Jensen havde de ikke set fejlen komme, og derfor havde energiselskabet heller ikke mulighed for at varsle deres kunder.

- Vi vidste ikke, det her ville ske, så derfor kom det bag på alle, der sidder i vores supportafdeling, siger Claus Blem Jensen

Den manglende internetforbindelse betyder også, at Gert Bo Jensen vil genoverveje sin udbyder.

- Min kone og jeg vil træde to skridt tilbage og se vores muligheder. Vi synes, det var godt, da vi fik det tilbudt, men det er det ikke længere, siger Gert Bo Jensen.

Ifølge Auras kommunikationschef er der foreløbig ikke kompensationer på vej til de kunder, der er berørt af fejlen.