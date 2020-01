Klimaforandringerne i Danmark - seneste årti varmere og vådere

2019 var et rekordvådt år. Foto: 24-7news

Dronning Margrethes nytårstale handlede blandt andet om klimaforandringer, som har været et meget stort samtaleemne i 2019.

Det seneste årti har budt på en middeltemperatur på 8,9 grader og 777 millimeter årlig nedbør. Det er over en grad varmere og ni procent mere nedbør end den danske klimanormal.

Normalt når man taler klima bruger man 30 års-perioder, og den seneste klimanormal beskriver vejret fra 1961 til 1990. Om et år, når 2020 render ud, vil der komme en ny referenceperioder, der gælder fra 1991 til 2020.

I 2010 og 2009 var der hvid jul i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau/Scanpix

Kold 2010 blev efterfulgt af ni meget varme år i træk

Da årtiet begyndte, var der ikke meget der pegede på, at årtiets ville blive så varmt, som tilfældet er. I 2010 fik vi den anden landsdækkende hvide jul i træk og året endte med en middeltemperatur, der var 0,7 grader koldere end klimanormalen på 7,7 grader.

Herefter fulgte ni år, hvor alle var mindst en halv grad varmere end klimanormalen. I 2014 endte årets middeltemperatur på 10,0 grader, hvilket er det varmeste år målt i Danmark siden målingerne begyndte i 1874.

Gjern Å har oversvømmet Sørkelvej i så stor en grad, at det både kan være farligt for gående, cyklister og bilister at befærde sig på vejen. Foto: Øxenholt foto

Rekordvåd 2019 viser en tendens

I gennemsnit er der faldet 65 millimeter mere nedbør årligt i Danmark de seneste ti år, og to gange var der ved at komme ny nedbørsrekord. Nedbørsrekorden er fra 1999 og lyder på 905 millimeter. Den blev tangeret i 2019, og i 2015 faldt der også over 900 millimeter regn.

De tre mest nedbørsrige år i Danmark er alle fra de seneste 20 år. I slutningen af 1800-tallet faldt der i gennemsnit under 650 millimeter regn, men nedbøren er steget lige siden.

Sommeren 2018 blev den varmeste og mest solrige i dansk vejrhistorie. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Sommeren 2018 - varmeste og mest solrige nogensinde

Variationen i nedbør er stor år for år, og i 2018 faldt der kun 594 millimeter. Mange husker nok også 2018 som det mest fantastiske år. Det blev både den varmeste og mest solrige i dansk vejrhistorie - og sommervejret begyndte længe før kalenderen skrev sommer.

Det vi har oplevet i det seneste årti passer i høj grad med forudsigelserne for fremtidens klima. Prognoser peger på det skal blive varmere, og at vejret bliver mere ekstremt.

Generelt kan luften indeholde otte procent mere vand per grad det bliver varmere. Derfor vil potentialet til skybrud og oversvømmelser også stige.