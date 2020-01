Vild biljagt på Djursland: Forårsagede flere færdselsuheld

Fire politibiler jagtede to personer, som stak af, da politiet ville tale med dem. Genrefoto. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Det var mistanken om narkokørsel, der torsdag eftermiddag fik betjentene i en patruljevogn til at interessere sig for en bil, der kørte på Ebeltoftvej i Mørke på Djursland.

- Patruljen bliver opmærksomme på bilen med to personer i, som de gerne vil tale med. De forsøger at standse dem og det vil de absolut ikke, fortæller Janni Lundager, der er kommunikationsrådsgiver hos Østjyllands Politi.

Flere færdselsuheld

Bilen med de to personer sætter farten op og dét får betjentene i patruljevognen til klokken 12.37 at tilkalde assistance.

Tre patruljevogne med fuld udrykning bliver sendt fra Aarhus og ud ad Grenåvej for at hjælpe med at bremse bilen.

- Bilen forsøger at stikke af fra politiet og laver et par færdselsuheld undervejs, siger Janni Lundager, der dog ikke på nuværende tidspunkt har overblik over, hvordan disse færdselsuheld forløb.

Fanget midt i byen

Biljagten går via Ebeltoftvej til Randersvej vest for Rønde og videre til Smouenvej nord for Rønde, inden den ender i et boligområde på Birkevej, der løber parallelt med hovedgaden med butikker i Rønde.

- To personer bliver anholdt og nu er vi ved at gå afklaret, hvem de er og hvad de skal sigtes for, siger Janni Lundager.

De to personer blev anholdt kort før kl. 13.