Brandvæsenet beskudt af fyrværkeri: -Det er ærgerligt

Video: Brandvæsenet har generelt et godt samarbejde med beboerne i Gellerup, men nytårsnat blev brandfolkene alligevel beskudt af fyrværkeri.

Nytårsnat bragte Østjyllands Brandvæsen på flere ture til Gellerup for at slukke ild i containere og skraldespande. Langt de fleste af dem foregik stille og roligt, fortæller indsatsleder Brian Arendtsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Men kort efter midnat blev freden brudt.

- Vi kommer ud for at slukke en lille containerbrand. Så bliver der skudt efter brandfolk og brandbiler med fyrværkeri – formentlig romerlys, siger Brian Arendtsen.

Ilden er ikke slukket endnu, men brandfolkene beslutter sig for at trække sig fra branden.

- Det gør vi for at sikre mandskabet, lyder forklaringen.

Østjyllands Brandvæsen tilkalder politiet, som hurtigt ankommer og kører med brandfolkene ind for at slukke branden.

Ærgerligt og frustrerende

Det ærger indsatslederen, at brandvæsenet pludselig blev angrebet nytårsnat.

- Det er super frustrerende, for vi oplever generelt i Gellerup, at vi ikke har de store problemer. Der bliver taget godt imod os derude og det gør det jo ekstra ærgerligt, at vi så har sådan en enkeltstående episode, siger Brian Arendtsen.

Generelt havde Østjyllands Politi travlt nytårsnat, men heldigvis var der meget få alvorlige bygningsbrande.

- Vi har haft en travl, men overordnet set god nat. Vi har kørt cirka 10 gange så meget, som vi plejer at køre på en nat, så brandfolkene er kommet sent i seng.

I alt var der i det østjyske omkring 70 brande - de 60 af dem i Aarhus Kommune. Det var primært skraldespande, containere samt et par biler, som brændte.