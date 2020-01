Seks biler udbrændt nytårsnat

To biler udbrændte på Torstilgårdsvej ved Bispehaven natten til første januar. Foto: Øxenholt foto

Selvom der var ekstra folk kaldt på arbejde, havde Østjyllands Politi rigeligt at se til nytårsnat.

- Det har været en travl nat, som nytårsnat altid er, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Især brande har holdt politiet beskæftiget og i Aarhus udbrændte seks biler.

- Jeg vil sige, at seks bilbrande er mere, end der plejer at være, siger vagtchefen.

Bilbrandene skete ved Langkærparken på Torstilgårdsvej i Tilst, Bispehaven i Aarhus V og Rosenhøj i Viby.

I Rosenhøj så et vidne en person gå hen for at sætte ild til en bil. Siden tog ilden formentlig fat i den bil, der stod ved siden af.

I Rosenhøj udbrændte to biler nytårsnat, efter en person var blevet set tænde ild til dem. Foto: Øxenholt foto

Fuld detention

Natten til første januar blev detentionen i Aarhus fyldt godt op, fortæller vagtchefen.

- Vi har 14 mand siddende i kælderen nu. Nogle skal sigtes og afhøres og nogen er noget fulde endnu, så det varer lidt, inden vi kan slippe dem løs igen, siger Morten Hansen.

Én af de 14 blev taget i Aarhus midtby med en kniv, nogle blev anholdt for vold og overtrædelser af ordensbekendtgørelsen.