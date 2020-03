Frisør føler sig ladt i stikken: - Værre end finanskrisen

David Posin går unægteligt - ligesom utallige andre virksomhedejere - meget hårde tider i møder.

Som dagene går lukker offentligheden mere og mere ned. En brutal realitet for især enkeltmandsvirksomdesejere som David Posin, der igennem mere end et årti har drevet Posin's Frisør fra Aarhus-bydelen Trøjborg.

- Nedgangen i kunder er synlig allerede nu, hvor jeg vil skyde på at den ligger på omtrent 30 procent. Det er hele vores eksistensgrundlag, som lige nu er på spil, siger David Posin til TV2 ØSTJYLLAND.

Han føler, at regeringen lader virksomhedsejer som ham selv i stikken.

- Andre går hjem med fuld løn uden at blive ramt. Jeg er godt klar over, at der kommer en regning til alle i Danmark på det her, men den bliver størst hos os. Vi ender med at betale gildet, siger han.

02:15 VIDEO: Det er ikke bare enkeltmandsvirksomhederne, der lige nu frygter en altødelæggende krise. Indslag fra 10. marts 2020. Luk video

Nye tiltag 'skubber blot problemerne'

Regeringen har henover den sidste tid vedtaget en række tiltag, som skal holde samfundshjulende kørende, og virksomhederne i live, mens COVID-19 virussen lægger Danmark og resten af verden øde hen.

Man vil blandt andet udskyde moms- og skattebetalinger for små- og mellemstore virksomheder, hvilket man i Skatteministeriet forventer vil skabe en øget likviditet på omkring 40 milliarder kroner.

Tiltag der ifølge David Posin er en god hjælp her og nu, men som i sidste ende ikke opnår meget andet end at skubbe problemerne frem.

- Vi har jo alligevel ingen omsætning, så hvad hjælper det at udskyde moms? Alt sammen er jo meget fint i nuet, men man skubber problemerne til et senere tidspunkt, siger han.

Ifølge David Posin er det hele eksistensgrundlaget, der lige nu er på spil for hans frisørforretning.

Værre end finanskrisen

David Posin frygter, at den krise, som man nu bevæger sig ind i, og som kun vil blive værre, før den bliver bedre, bliver af historiske proportioner for virksomhederne.

- Det her er værre end finanskrisen i 2008. Denne gang kommer krisen ikke snigende. Det er fra den ene dag til den anden, siger han.

Han tror, at det er en realitet man som virksomhedejer må vænne sig til, og han er bange for, at det kommer til at trække ud.

- Forhåbentlig stopper det efter et par måneder, men jeg tror, at vi skal være heldige, hvis det stopper inden sommer, siger han.

04:55 VIDEO: Et ægtepar er for tiden særligt hårdt rammet. Først fossede vandet ind i deres kro grundet de oversvømmelser, som en historisk våd februar måned forårsagede. Ikke engang en måned senere rammer en historisk sundhedskrise, der lukker landet ned og kunderne ude. Luk video

Ønsker mulighed for dagpenge - med det samme

David Posin frygter helt konkret, at han er nødt til at dreje nøglen om i sin frisørforretning, hvis der ikke bliver gjort noget.

- Vi vil gerne være med til at følge statsministerens anbefaling og lukke ned, men vi skal have noget at leve af, siger han.

Han foreslår, at man giver selvstændige i enkeltmandsvirksomheder mulighed for at komem direkte på dagpenge - uden karensdage og uden krav om at lukke selskabet CVR-nummer ned i perioden.

- Kunne man gøre det sådan, så kunne vi lukke vores forretninger ned midlertidigt og hjælpe i kampen mod virussen, samtidig med, at vi kunne få brød og smør på bordet, siger David Posin.

David Posin opfordrer i øvrigt alle til at støtte det lokale erhvervsliv. Han oplever, som normalt ville have været forbi til en klipning, men bliver væk på grund af COVID-19 situationen, alligevel sender betaling for den klipning, som de nu ikke modtager.

- Man kan jo for eksempel bestille en pizza hos pizzamanden og så lade vær med at spise. Ringe ned og sige, jeg vil gerne betale for den pizza, jeg ikke vil have. Så overlever pizzamanden også, siger David Posin.

