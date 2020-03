Ældre coronasmittet på plejehjem død

En 92-årig beboer på plejehjemmet Hørgården i det nordlige Aarhus er død efter at være blevet smittet med COVID-19 Corona-virus. Det skriver Stiften.dk.

Manden var blevet smittet med corona-virus af en nattevagt på plejehjemmet, hvor han boede.

Manden var i forvejen svækket og det vides derfor ikke, om han døde på grund af corona-virus COVID-19.

Den smittede nattevagt har haft sin gang i private boliger tilknyttet plejehjemmet Hørgården og seks beboerne her blev derfor efterfølgende sat i karantæne.

Beboerne blev testet for corona-virus og to blev testet positiv. Den ene af de to - en 92-årig mand - døde ifølge Århus Stiftstidende søndag morgen.

Den smittede medarbejder fik konstateret COVID-19 coronavirus onsdag i sidste uge. Ifølge Århus Stiftstidende ved man ikke, hvor nattevagten på plejehjemmet er blevet smittet.