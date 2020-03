Mette F. rækker ud til de unge på kendt Randers-youtubers kanal

Jeg plejer at stå her i de her dage med en række personer fra de danske myndigheder. Det er noget anderledes i dag, indleder Mette Frederiksen i video på YouTube. Foto: Screenshot fra YouTube

Statsminister Mette Frederiksen (S) har taget nye metoder i brug for at sprede information om coronavirus.

Hun har nærmere bestemt taget videotjenesten YouTube i brug, hvor hun sammen med Randers-youtuberen Alexander Husum fortæller om coronavirus.

Det gør hun i en video på hans kanal, der har 382.000 abonnenter.

- Velkommen her til Statsministeriet til endnu et pressemøde om corona. Jeg plejer at stå her i de her dage med en række personer fra de danske myndigheder. Det er noget anderledes i dag, indleder Mette Frederiksen i videoen.

- Vi er første gang med et pressemøde på YouTube. Og ved siden af mig står Alexander. Og vi vil i dag fokusere på noget af det, der måske ikke bliver talt om på de andre pressemøder. Nemlig hvordan skal man være i coronaspørgsmålet, når man er ung, siger Mette Frederiksen.

Videoen er lagt på YouTube fredag. Sent fredag aften har den fået over 45.000 visninger.

- Jeg kommer til i dag at tale med samme alvor som ved andre pressemøder, for vi står i en rigtig, rigtig alvorlig situation, fortsætter Mette Frederiksen i videoen.

Mette Frederiksens budskab er især, at de unge også skal ændre adfærd, selv om coronavirusset umiddelbart ikke er farligt for dem selv.

- Lad være med at gøre noget, der kan få smitten til at brede sig af hensyn til andre. For corona er en rigtig farlig sygdom, hvis man er gammel og svækket af den årsag.

- Det kan være jeres bedsteforældre for eksempel, siger Mette Frederiksen.

Her ses statsminister Mette Frederiksen (S) - under det rigtige pressemøde. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ikke syv under samme dyne

Afslutningsvis i videoen tager Alexander Husum over, da en ung person ved pressemødet stiller et spørgsmål. Her taler han om, hvad unge må og ikke må.

- Der er mange af jer, der er i tvivl om, hvad I må. Om I må være sammen med jeres venner, tage til fester og sådan nogle ting.

- I må gerne være sammen jeres venner, bare I ikke er syv, der ligger sammen under samme dyne og ser Netflix, siger han.

Han slutter af med en opfordring om, at folk, der ser videoen, deler den med deres venner.

Du kan se YouTube-videoen her: