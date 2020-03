Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser

Fra fredag og en måned frem fraråder de danske myndigheder alle ikke-nødvendige rejser i hele verden.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde, hvor også direktøren for Udenrigsministeriets Borgerservice, Erik Brøgger deltager.

Det vil sige fra fredag den 13. marts og til og med påskeferien, som slutter mandag den 13. april.

- Beslutningen er taget ud fra et hensyn til at stoppe smitte, men også for at undgå, at danskere strander i udlandet, hvis andre lande lukker for udrejse, siger Jeppe Kofod.

Myndighederne råder alle danskere til at komme hjem fra udlandet hurtigst muligt, medmindre man bor i det land, man er i.

- Budskabet er helt klart: Overvejer man at rejse til udlandet, så lad være. Er man i udlandet, så skal man komme hjem hurtigst muligt, siger Jeppe Kofod.

Er man i udlandet bør man registrere sig på Udenrigsministeriets danskerliste.

Jeppe Kofod understreger, at rejsebranchen vil hjælpe med at få danskere hjem hurtigst muligt.