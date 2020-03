Østjysk par er smittet: Sådan er det at have COVID-19

Da kæresteparret Cecilie Dam Christensen og Christian Vagn Uhre fra Aarhus tog på skiferie i slutningen af februar, var der endnu ingen, der frarådede dem at tage til Ischgl i Østrig.

Parret nød derfor skiferien i de første dage, men i slutningen af rejsen begyndte de begge at få symptomer.

- Vi begynder at få feber, stikken i halsen, ondt i hovedet og er generelt utilpasse, siger kæresteparret til TV2 ØSTJYLLAND.

De kom tilbage til Danmark den 7. marts og ringede til vagtlægen, men kom i første omgang ikke i karantæne. På daværende tidspunkt var Østrig nemlig ikke et højrisikoområde, fortæller parret.

Vi kan mærke, at det er en lidt mere genstridig sygdom, og den er hårdere for kroppen at overkomme. Cecilie Dam Christensen, smittet med COVID-19

Efter et par dage med tiltagende symptomer ringede parret igen til vagtlægen og blev derefter testet for COVID-19 i drive-in-testen på Aarhus Universitetshospital.

En test, som viste sig positiv.

Parret får leveret mad til døren af Cecilie Dam Christensens mor. Foto: Privatfoto.

Isolation i hjemmet

Siden da har parret så været isoleret i deres hjem i Aarhus og er i skrivende stund stadig syge.

- Vi kan mærke, at det er en lidt mere genstridig sygdom, og den er hårdere for kroppen at overkomme, men samtidig at den er overkommelig for os friske, unge mennesker, siger Cecilie Dam Christensen.

- Hvis man ellers er sund og rask, som vi er, så er der umiddelbart ingen grund til panik. Vi har det jo efter omstændighederne godt, siger Christian Vagn Uhre.

Mor kommer med mad

De er begge ved godt mod, men har især måttet trække på familien for at få nye forsyninger af blandt andet mad.

- Min mor handler for os og stiller en indkøbskurv ude foran døren, siger Cecilie Dam Christensen.

Parret fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at de i deres karantæne især savner den friske luft.

- Rent lavpraktisk savner vi virkelig at gå en tur. Solen skinner i dag, og der er smukt lys over Aarhus og det kunne bare være dejligt at få sig rørt og bevæget. Vi har prøvet at lave lidt hjemmetræning derhjemme, men det er ikke det samme.

Pizza og cola leveret på dørmåtten. Privatfoto.

Ved ikke hvornår karantænen slutter

Det corona-ramte par ved endnu ikke, hvornår de igen kan bevæge sig uden for deres hjem.

- Det er jo 14 dages isolation, som det er nu, men vi ved ikke rigtig, hvordan vi bliver raskmeldt, vi ved ikke om det lige er 14 dage eller 20 dage, eller hvor meget det ender med at være, siger Christian Vagn Uhre.

- Vi forholder os lidt afventende og lader lige samfundet få benene på jorden og finde ud af, hvad der lige skal foregå, siger Cecilie Dam Christensen.

Hun er netop blev færdiguddannet som sygeplejerske og håber derfor, at hun snart kan blive raskmeldt og hjælpe til.

- Jeg er nyuddannet sygeplejerske og har fået arbejde på lungemedicinsk afdeling på Skejby. Jeg priser mig lykkelig for, at jeg ikke nåede at starte der. Men de oplever helt sikkert også et stort pres derude, så jeg håber, at jeg snart kan blive rask, så jeg kan komme ud og hjælpe til på den afdeling.