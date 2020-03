Unge smittet med coronavirus efter drukspil – overlæge kommer med opråb

- Nu skal vi alle sammen hjælpe til.

Sådan lyder det fra professor ved infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet Jens Lundgren, efter flere unge mennesker lørdag blev testet positiv for covid-19 efter at have spillet drukspillet beer-pong til en fest.

De unge har som en del af spillet haft en bordtennisbold i munden, som de har forsøgt at puste ned i modstanderholdets glas. Ramte bolden glasset, skulle indholdet drikkes.

Hvis folk ikke lytter efter de anbefalinger, der er, så kan vi generere et udbrud om en måneds tid, der vil ligne det, som for øjeblikket er ved at udfolde sig i Norditalien og i Wuhan Jens Lundgren, professor ved infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet.

En opførsel, professoren til TV 2 Lorry kalder "topmålet af tankeløshed".

Ifølge Jens Lundgren er det nemlig vigtigt at understrege, at selvom de unge selv har en lille risiko for at blive alvorligt syge af virussen, så er de stadig en vigtig brik i at komme smittespredningen i Danmark til livs.

- Hvis folk ikke lytter efter de anbefalinger, der er, så kan vi generere et udbrud om en måneds tid, der vil ligne det, som for øjeblikket er ved at udfolde sig i Norditalien og i Wuhan, siger han.

Mulighed for at undgå krise

Det er nu, at vi i Danmark har en reel mulighed for at standse spredningen af sygdommen ved at stoppe det, som Jens Lundgren beskriver som ”smittekæderne”. Altså muligheden for at give sygdommen videre til hinanden ved eksempelvis berøring, host og nys.

En betragtning, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, er enig i.

- Hvis man forestiller sig, at vi alle sammen blev hjemme i tre til fire uger, så havde vi sådan set nedlagt denne sygdom. Men det er klart, at det kan vi ikke, siger han.

Derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler, når man bevæger sig udenfor, lyder det fra formanden.

Stadig åbent på caféer

I flere lande som Frankrig, Italien og Spanien er caféer og restauranter blevet lukket helt ned for at undgå smittespredning. I Danmark er det dog stadig muligt at mødes og tage en kop kaffe eller spise et måltid ude. Men det kan være med en stakket frist, fortæller statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde søndag.

- Vi kigger med stor interesse på det, der sker i landene omkring os, og jeg afviser ikke, at der kommer yderligere restriktioner og yderligere anbefalinger og yderligere lovgivning, siger hun.

For nuværende kan de danske caféer og restauranter dog fortsætte den daglige drift.

Statsministeren på Youtube

Mens eksperterne gennem medierne fraråder drukspil og fester blandt de unge, er Mette Fredriksen gået en anden vej for at råbe målgruppen op.

Statsministeren har blandt andet startet et samarbejde med youtuberen Alexander Husum, der har 382.000 abonnenter på sin Youtubekanal. For at nå den yngre generation med information om situationen har de sammen lavet en video, hvor de fortæller om coronavirus, forholdsregler og konsekvenser af virussen.

Vendes blikket mod udlandet, viser en opgørelse over aldersfordelingen af smittede personer i Sydkorea i marts 2020, at den største andel af smittede her findes blandt unge mennesker mellem 20 og 29 år.

Torsdag viste en lignende opgørelse i Danmark dog, at der her i landet var flest smittede i aldersgruppen 40-49 år.