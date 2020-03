Studie: Så længe overlever coronavirus i luften og på metal, plast og pap

Den nye coronavirus er meget smitsom og spreder sig først og fremmest via bittesmå dråber i luften. Dråber, der opstår ved hoste, nys eller tale fra en inficeret person.

Herefter optages virussen af den raske person gennem slimhinderne i næse, mund eller øjne.

Men der er også grund til at være opmærksom på andre smittekilder.

Smitte på plastik og rustfrit stål

En nyt studie fra det amerikanske institut for sundhed viser, ifølge forskning.no, at virussen kan overleve i op til tre døgn på overflader af rustfrit stål og plastik.

Det betyder, at smitten kan overføres ved kontakt med eksempelvis dørhåndtag, vandhaner, plastikflasker og armlæn på bænke.

Selv pizza-bakken kan udgøre en potentiel smittekilde, hvis den er blevet håndteret af en virusramt person. Ifølge undersøgelsen kan virus overleve i op til et døgn på en pap-overflade.

Læs også Pizzeria bringer varer ud sammen med din pizza

Coronavirus kan ikke smitte gennem huden. Men hvis du rører ved en overflade, hvor der stadig er levedygtig virus og derefter fører hånden op til din næse, mund eller øjne - uden at have vasket hænder først - risikerer du altså at blive ramt af Covid-19.

Her kan du se Sundhedstyrelsens råd til, hvordan du kan forebygge smitte af ny coronavirus. Foto: Sundhedsstyrelsen

Også WHO arbejder ud fra, at den nye coronavirus SARS CoV-2 kan leve på overflader i alt fra et par timer og op til flere døgn, afhængig af temperatur og luftfugtighed.

Det oplyser verdensundhedsoganisationen på sin hjemmeside.

Læs også COVID-19 LIVE: Kroejere ramt af dobbelt krise

Overlæge: Det vigtigste er en god håndhygiejne

Afdelingsleder og overlæge på Statens Seruminstitut Tyra Grove Krause er bekendt med den amerikanske undersøgelse, og hun bekræfter, at der er grund til forsigtighed, når det gælder diverse smittekilder.

- Der er ingen tvivl om, at coronavirus smitter ved direkte kontakt. Så det vigtigste er at sørge for en god håndhygiejne. Samtidig er mere opmærksomhed på rengøring af vandrette overflader også en god idé, siger Tyra Grove Krause.

Men hun maner samtidig til besindighed, hvad angår smittefaren ved at opholde sig ude i det offentlige rum. For selvom coronavirussen i teorien kan være levedygtig i adskillige timer i luften og på forskellige typer af overflader, så er risikoen for at blive smittet ad den vej meget lille.

Har du spørgsmål om corona-virus, COVID-19? Myndighederne har samlet al relevant information på hjemmesiden coronasmitte.dk.

- Overlevelsen på overflader afhænger meget af, hvilken form virus er afsat i. Hvis det er en stor, fugtig snotklat, vil virus muligvis kunne overleve i op til tre døgn, men hvis det kun er nogle små stænk, der hurtigt tørrer ud, vil overlevelsen være dårligere, siger hun og fortsætter.

Læs også Guide: Disse områder overser du oftest, når du vasker hænder

- Man kan ikke udelukke, at man kan blive smittet gennem luften eller via overflader. Men den mest betydende smittevej er direkte kontakt i form af berøring eller ansigt-til-ansigts kontakt med personer, som er rigtig syge.

Ifølge Tyra Grove Krause gælder det altså først og fremmest - udover at holde afstand til andre - om at være ekstra flittig med at vaske hænder og undgå at røre sig i ansigtet, før man har gjort det.

Undersøgelsen fra den amerikanske forskergruppe er endnu ikke "peer reviewed", altså blåstemplet af andre forskere. Men foreløbig er den offentliggjort på den åbne forskningsplatform medRxiv.