Guide: Disse områder overser du oftest, når du vasker hænder

Grundig håndvask og håndsprit reducerer risikoen for smitte af coronavirus. Det er vigtigt at rense de oversete områder på hænderne. Foto: TV 2

Et af de bedste værn mod smittespredning med covid-19 er god håndhygiejne. Det skriver Sundhedsstyrelsen, der har udgivet anbefalinger til, hvordan du bedst forebygger smitte. Her er håndvask første punkt.

Det er vigtigt at vaske hænderne på den rigtige måde. Det fortæller hygiejnesygeplejerskerne Charlotte Buch Jensen og Marie Louise Ladefoged.

- Der er områder, som mange danskere overser, når de vasker hænder. Der kan sidde forurening, som ikke er blevet vasket ordentligt af ved håndvask, fortæller de samstemmigt.

- En vigtig ting ved en god håndvask er sæbe. Sæben opløser fedt, og ved indgnidning af sæbe løftes forureningen fra huden. Den mekaniske bearbejdning af hænderne med sæbe er vigtig, fortæller hygiejnesygeplejerskerne videre.

Og så er der de oftest oversete områder:

Rundt om tommelfingeren

Neglebåndene

Oversiden af hånden

Mellem fingrene

Fugerne i hænderne

Fingerspidserne

Foto: GRAFIK: TV 2

Nedenfor giver hygiejnesygeplejerskerne svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om god håndhygiejne.

Er det bedst, at jeg vasker med koldt eller varmt vand?

- Vi anbefaler tempereret vand. Sæben reagerer ikke optimalt med koldt vand, og varmt vand kan på den lange bane være hårdt for hændernes overflade og udtørre dem, siger Charlotte Buch Jensen.

Giver det mening, at jeg bruger handsker i det offentlige rum?

Det korte svar er nej.

- Hverken bomuldshandsker eller engangshandsker kan anbefales. Derudover er det kompliceret at tage dem af uden at kontaminere sine hænder undervejs. Det giver derfor bedst mening bare at vaske sine hænder grundigt i stedet, siger Marie Louise Ladefoged.

Hvor lang tid skal jeg vaske hænder?

- Vi anbefaler omkring 60 sekunder. Selve den mekaniske vask med sæbe skal tage 15 til 20 sekunder. Derudover skal du bruge tid på at skylle og tørre, forklarer Charlotte Buch Jensen.

Det svarer cirka til at synge 'Lille peter edderkop' to gange.

Er det bedst, at jeg bruger håndsprit eller vasker hænder?

Det korte svar er, at håndvask i private hjem er tilstrækkeligt.

- Hvis man ikke har adgang til at vaske hænder, så kan håndsprit bruges, men som udgangspunkt anbefaler vi håndvask, siger Marie Louise Ladefoged og fortsætter:

- På hospitalerne bruger vi både hansker, håndvask og håndsprit, når vi har udført opgaver med syge mennesker.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har et sår?

- Det er vigtigt, at du forsøger at undgå at få et sår på hænderne. Huden er en barriere, som ikke skal brydes, siger Charlotte Buch Jensen.

Har du et sår, anbefales det, at du stadig vasker hænder og bruger plaster til at dække såret. Plasteret skal skiftes ofte.