Skole lukker som landets første efter tilfælde af COVID-19

Malling Skole nær Aarhus er nu indehaver af en kedelig rekord.

Den er landets første folkeskole, der lukker midlertidigt for både elever og medarbejdere.

Lukningen sker efter to tilfælde af corona-smitte, COVID-19, på skolen.

Beslutningen er truffet på baggrund af vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed tirsdag aften, oplyser Aarhus Kommune.

Det sker efter, at en hel 5. klasse på skolen mandag blev sendt i hjemmekarantæne af skolen.

VIDEO: En skoleklasse blev mandag sendt i hjemmekarantæne på Malling Skole (indslaget er lavet tirsdag - inden meldingen om, at skolen lukker helt).

Ærgerlig og besværligt

Lukningen vil vare mindst 14 dage, oplyser direktør i Børn og Unge i Aarhus Kommune, Martin Østergaard.

- Det er en ærgerlig og besværlig situation, som vi gerne ville have været foruden, men vi ønsker på alle måde at bakke op om myndighedernes kamp for at inddæmme og forsinke corona-smitte, siger han i en pressemeddelelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed kender smittekilderne, og der er ikke tale om, at de to smittede har smittet hinanden, oplyser kommunen.

Der er 600 elever og 75 medarbejdere på Malling Skole. Foto: Malling Skole

Andre vil også lukke

Smitten kan spores direkte tilbage til et udenlandsk risikoområde. Mandag blev en femteklasse og to lærere fra skolen blev sendt hjem på styrelsens anbefaling.

Som konsekvens af beslutningen vil også den lokale fritids- og ungdomsklub samt skolens SFO være midlertidigt lukket.

Lukningen af skolen rejser en række spørgsmål blandt andet om den manglende undervisning.

- Vi vil selvfølgelig gøre alt for hurtigst muligt at komme tilbage til en almindelig skoledag, når skolen åbner igen. Malling Skole er formentlig ikke den eneste skole i landet, der vil lukke, siger Martin Østergaard.

Han oplyser, at skolen vil søge råd og vejledning hos Undervisningsministeriet og i KL.

Martin Østergaard anmoder alle forældre og medarbejdere i Malling om at følge de retningslinjer, der kommer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Skolens elever, forældre og medarbejdere er orienteret om, at skolen midlertidigt er lukket.

