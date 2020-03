Kongresarrangør om COVID-19: - Det får katastrofale konsekvenser

Direktør for Kongreskompagniet, Lone Stouby, navigerer lige nu i et arbejdsmæssigt kaos.

Hvis man skulle være i tvivl om, at COVID-19 har store og reelle konsekvenser for vores samfund, skal man bare tage en snak med Lone Stouby.

Hun er direktør for Aarhus-firmaet Kongreskompagniet, der assisterer andre med at planlægge og afvikle kongresser.

Lige nu har Lone Stouby dog travlt med at aflyse eller udsætte kongresser. Kongresser, som hendes firma har arbejdet med gennem måneder og år.

02:15 VIDEO: Lone Stouby tør ikke tænke på en rehabiliteringskongres, hendes firma er arrangør for. Kongressen skal gerne trække 2000-2500 personer til Aarhus. Luk video

Værre end askesky

Lone Stouby er rystet over situationen.

- Jeg har været i den her verden i 30 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg har været med til at afvikle en kæmpestor kongres i Musikhuset, mens der var en askesky, så deltagerne ikke kunne komme ud. Det kunne vi gøre noget ved, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også VIDEO: Bomme gik ikke ned - letbaneboss lægger ansvar over på bilister

Aarhus har i årevis været en kongresby, som har tiltrukket forretningsfolk fra hele verden. Men medarbejderne i Kongreskompagniet må nu blive hjemme på kontoret i stedet for at afvikle kongresser.

Det giver en masse frustrationer, lyder det fra Lone Stouby. For når en kongres bliver aflyst, går det ud over initiativtagerne til kongressen, deltagerne samt en lang række samarbejdspartnere. Det kan fx være busselskabet, der skal køre deltagerne fra A til B.

- Lige nu er det fuldstændig kaotisk, for alting skal afmeldes i tide. Det får katastrofale, økonomiske konsekvenser for en stor del af vores arrangører. Forhåbentlig kan vi minimere nogle af omkostningerne, siger Lone Stouby til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Alle elever i en 5. klasse sættes i corona-karantæne

Musikhuset Aarhus' gæster har været forstående i forhold til aflyste arrangementer, lyder det fra presseansvarlig Thomas Råhlin.

Håber på besindighed

Musikhuset Aarhus har netop udskudt en IT-messe med 1700 deltagere, programsat til marts, til juni.

- Det kræver nogle ekstra arbejdstimer, og det kræver også, at man har nogle samarbejdspartnere, der er villige til at være hjælpsomme, og at man har nogle forstående gæster. Det synes jeg, vi har haft, i en ellers svær situation, siger presseansvarlig for Musikhuset Aarhus, Thomas Råhlin, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Historisk hotel ødelagt af brand - nu stopper politiet efterforskningen

Jeg har det ikke ret godt for at sige det på godt dansk. Lone Stouby, direktør, Kongreskompagniet

Hos interesseorganisationen Erhverv Aarhus håber direktøren, Marc Perera Christensen, at regeringen maner til besindighed i forhold til skærpelser.

- Det får enorme konsekvenser for erhvervslivet, hvis man ikke kan afvikle planlagte konferencer og forretningsrejser, eller hvis produktionen kommer til at lide under at medarbejdere må blive hjemme, siger han i en pressemeddelelse.

Marc Perera Christensen har været direktør for Erhverv Aarhus siden december 2018. Foto: Erhverv Aarhus

Verdenskongres på trapperne

Lone Stouby er vant til at kigge et godt stykke ud i fremtiden, og lige nu giver det hende rynker i panden.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der kommer en verdenskongres til Aarhus til september. Den skal gerne trække 2000-2500 mennesker. Det er en rehabiliteringskongres, hvor der kommer folk i en høj alder med et svagere immunforsvar, siger hun og fortsætter:

- Hvis tingene bliver ved med eskalere, så er den måske også i fare, men jeg lukker nok lidt øjnene og håber, det går anderledes. I værste tilfælde bliver det her ved med at rulle. Man kan ikke lade være med at kigge på Italien.

Læs også Her er verdens mindste havnefront: Den ligger 15 kilometer fra havet

Kongreskompagniet tilbyder assistance til planlægning og afvikling af kongres- og mødearrangementer.

Italien er skræmmebillede

Italien er det land i Europa, hvor flest personer er smittet med COVID-19.

For få dage siden meldte den italienske regering ud, at samtlige af landets museer, teatre, biografer, skoler, natklubber og kasinoer lukkes frem til 3. april.

- Jeg har det ikke ret godt for at sige det på godt dansk. Jeg håber slet ikke, at Danmark bliver parallel til Italien, siger Lone Stouby til TV2 ØSTJYLLAND.

Kongreskompagniet har aflyst eller udsat kongresser i marts og april. Kongresser i juni er, i skrivende stunde, ikke blevet aflyst.

Læs også Letbane-direktør om nye anbefalinger: Det kom virkelig bag på mig