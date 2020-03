Alle elever i en 5. klasse sættes i corona-karantæne: To elever er smittede

En femteklasse og to lærere på Malling Skole er sendt i hjemmekarantæne, fordi der er konstateret smittetilfælde hos to af skolens elever.

Det oplyser skoledirektør for Aarhus Kommune, Martin Østergaard Christensen, sent mandag aften til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har kontaktet skolelederen. På baggrund af de analyser, styrelsen har lavet, og samtaler med de to lærere, har man vurderet, at femteklassen skal i karantæne, siger han.

Der er 600 elever og 75 medarbejdere på Malling Skole. Foto: Malling Skole

Højt kommunikationsniveau

Inden den seneste udvikling var to elever fra Malling Skole blevet bedt om at tage hjem og gå i karantæne.

- Vi tager det meget seriøst. Vi har et beredskabsmøde hver eneste dag. Det gør vi ud fra de vurderinger, vi får, siger Martin Østergaard Christensen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har fundet ud af, at det er vigtigt at holde et højt kommunikationsniveau, men samtidig ikke begynde at gætte.

Skoledirektør for Aarhus Kommune kan mandag aften ikke oplyse, hvor længe eleverne fra den pågældende femteklasse skal være i karantæne.

Mange spørgsmål

Malling Skole har 600 elever og 75 medarbejdere. Skolen holder fortsat åben, og følger sundhedsmyndighedernes anvisninger.

- Der vil være mange forældre, der spørger om, hvad næste skridt er. Vi har oprettet en hjemmeside til skoleledere, så de kan svare ud fra et oplyst grundlag, siger Martin Østergaard Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Børn og Unge i Aarhus Kommune holder et dagligt beredskabsmøde om corona, hvor man bliver informeret om status på skoler og daginstitutioner og modtager oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Høj risiko for smittespredning

Antallet af smittede med coronavirus i Danmark er mandag steget til 90, oplyser Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Seks af de 90 personer er indlagt på sygehus, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ifølge direktør fra Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, er risikovurderingen for smittespredning i Danmark 'høj'.

På et pressemøde mandag eftermiddag sagde Søren Brostrøm, vi vil komme til at se den første reelle smittespredning af coronavirussen SARS-COV-2 i Danmark inden for de kommende uger og dage.

Her kan du se Sundhedstyrelsens råd til, hvordan du kan forebygge smitte af ny coronavirus. Foto: Sundhedsstyrelsen